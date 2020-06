Gesucht und gefunden "Prince Charming": So glücklich sind Nicolas und Lars

Eine gemeinsame Wohnung

Das Paar ist sogar bereits zusammengezogen. "Umzugs-Time!", verkündete Nicolas im Januar in einer Instagram-Story. "Wer hätte es gedacht, vor ein paar Monaten bin ich nach Kreta gegangen und habe gehofft, dass ich irgendjemanden finde - und jetzt ziehe ich sogar schon mit ihm zusammen." Im Februar zieht er schließlich ein erstes Fazit und kommt aus dem Schwärmen nicht mehr heraus: "Ich finde es einfach wahnsinnig, was in dem letzten halben Jahr alles passiert ist. Vor einem halben Jahr war mir weder bewusst, dass ich einen tollen Partner an meiner Seite haben werde, noch dass ich Düsseldorfer werde, noch was wir schon alles erleben durften."