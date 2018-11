Starnberg - Agnieszka L. (39) will bei ihrem Beutezug im Fünfseenland spontan vorgegangen sein. Doch für den Vorsitzenden Richter Martin Hoffmann spricht ein Umstand dagegen: Die Putzfrau meldete sich jeweils unter falschem Namen bei ihren Arbeitgebern an. Ein starkes Indiz für eine eher planvolle Vorgehensweise. Die Staatsanwaltschaft hat in ihrer Anklageschrift 13 Diebstähle im Zeitraum von Juli 2016 bis Januar 2018 gesammelt. Doch nicht alle müssen verhandelt werden. In zwei Fällen war die Beute so gering, dass sie kaum ins Gewicht fällt.