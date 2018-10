München - Die Wettbüro-Betreiber in München können nun wieder ruhiger schlafen, denn die Polizei hat einen Mann festgenommen, der für fünf Überfälle auf Wettbüros im Zeitraum von Mitte August bis Ende September verantwortlich ist. Im Rahmen der Ermittlungen geriet laut Polizei ein 28-jähriger Mann aus Kroatien ins Visier der Fahnder. Am Montag nahm die Polizei ihn dann schließlich fest. Zwei Wohnungen in München, die von ihm genutzt wurden, wurden durchsucht und Beweismaterial sichergestellt.