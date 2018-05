Geständnis bei Stephen Colbert Andrew Garfield: Seinen ersten Kuss hatte er mit 30 Mädchen

Die Frage, wann sie endlich ihren ersten richtigen Kuss bekommen, beschäftigt viele Teenager. Zum ersten Mal ein Mädchen oder einen Jungen küssen zu dürfen, ist schließlich etwas ganz Besonderes. Bei Schauspieler Andrew Garfield (34) fiel dieses Erlebnis jedoch nicht ganz so traditionell aus, wie er jetzt im Interview mit Stephen Colbert in dessen "The Late Show" verraten hat. Er knutschte in der Nacht, in der er seinen ersten Kuss bekam, nämlich nicht nur mit einem Mädchen, sondern gleich mit 30 hintereinander.