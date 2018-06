Sotschi - Am Sonntag wurde DFB-Spieler Sebastian Rudy an der Nase operiert, der Bayern-Spieler erlitt am Samstagabend im Spiel gegen Schweden einen Nasenbeinbruch. Der 28-Jährige musste bereits nach einer halben Stunde ausgewechselt werden – die Blutung war zu stark, an Weiterspielen nicht mehr zu denken. "Ich wollte weiterspielen, aber die Blutung hat leider nicht aufgehört", sagte Rudy nach der Partie.