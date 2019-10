Carmen Geiss: "Nein, ich nehme kein Botox!"

Mit dieser Botox-Wahrheit nimmt Carmen Geiss ihren Kritikern den Wind aus den Segeln. Doch ausgerechnet in einer 2019 ausgestrahlten Folge ihrer Reality-Serie besuchte die Millionärsgattin einen Schönheits-Doc. Was ließ sie machen? "Ein sogenanntes Vampir-Lifting. Dabei wird aus Eigenblut ein Serum gewonnen, das einem unter die Haut gespritzt wird. Es ist also eine sehr natürliche Methode des Liftings und viel schonender als Botox", sagte sie "Spot on News".