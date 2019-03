Gabriel selbst meldete sich auch noch mal zu Wort: "Unrealistisch ist es zu glauben, der Markt regele die Wohnungsnot alleine. Grund und Boden sind knappe Güter. Das darf man nicht den Märkten überlassen. Warum soll man den Mieterschutz nicht ausdehnen können? Wohnungsnot ist heute DIE soziale Frage Nr 1."

Urteil im Fall Rudolf K. am 5. April?

Fakt ist, dass Gabriel mit seiner "Gesetzes-Idee" in ein Wespennest gestochen hat. Doch selbst, wenn dieses Gesetz jemals in Kraft treten würde, für den Münchner Rudolf K. käme es zu spät. Seine Räumungsklage wird am 5. April weiterverhandelt, möglicherweise wird dann auch schon ein Urteil verkündet und der 89-Jährige muss nach über vier Jahrzehnten seine Wohnung verlassen.

Lesen Sie hier: München - Gehbehinderte Mieterin (78) wegen Eigenbedarf gekündigt

Lesen Sie hier: Entmietungen wegen "Eigenbedarf" in München ein echtes Problem