Ausländische Gefährder gehörten abgeschoben, sagte der Ressortchef von Mecklenburg-Vorpommern in Schwerin. Damit könne auch dessen Familie keine Zukunft in Deutschland haben. Die vom Kabinett beschlossene Regelung gefährde die Innere Sicherheit erheblich. Deutschland helfe Menschen in Not, sagte Caffier. Aber die Schutzpflicht des Staates für das Leben gelte auch für seine deutschen Bürger und die hier lebenden Familien.

Zahl der Familiennachzüge steigt an

Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus dürfen seit März 2016 keine nahen Familienangehörigen mehr nach Deutschland nachholen. Diese Regelung hatte die große Koalition zuletzt verlängert, allerdings nur bis Ende Juli. Der neue Gesetzentwurf sieht vor, dass ab August 1.000 Flüchtlinge pro Monat zu Familienangehörigen mit subsidiärem Schutz - zuletzt überwiegend Flüchtlinge aus Syrien - nachziehen dürfen.

In der Anfangsphase - für fünf Monate - soll darüber hinaus ein nicht ausgeschöpftes Kontingent auf den Folgemonat übertragen werden können. Derzeit liegen bereits rund 26.000 Terminanfragen von subsidiär Schutzberechtigten an deutschen Auslandsvertretungen vor, um Visa-Anträge einzureichen. Das berichtete die Rheinische Post unter Berufung auf eine Antwort der Bundesregierung auf eine FDP-Anfrage.

Seit 2013 habe das Auswärtige Amt weltweit knapp 390.000 Visa zum Familiennachzug erteilt. Der Zeitung zufolge werden die meisten Nachzüge weiterhin bei Flüchtlingen mit besserer Bleibeperspektive genehmigt. Allein die Zahl der syrischen Familiennachzüge stieg demnach von 21.376 im Jahr 2015 auf 40.725 im vergangenen Jahr.

Hier gibt's mehr Politik-News