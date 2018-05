Ein großer Teil der Bevölkerung könne nicht einfach zu Hause bleiben, sagt sie. Stattdessen müsse Frauen nachgeeifert werden, die es in den vergangenen Jahren an die Spitze von Banken, Börse oder Zeitungen geschafft haben. Ihr ökonomischer Wert sei enorm - und könnte über Erfolg und Misserfolg des saudischen Projektes entscheiden.

Kronprinz Mohammed bin Salman für seine Entscheidung weltweit gelobt

Für seine Reformen und die Ankündigung, Frauen das Autofahren zu erlauben, wurde vor allem der junge Kronprinz Mohammed bin Salman weltweit gelobt. Doch über dem nahenden historischen Datum liegt seit wenigen Tagen auch ein Schatten. Einige der prominentesten Autofahr-Aktivisten der vergangenen Jahre und Jahrzehnte wurden in der vergangenen Woche festgenommen. Ihnen wird vorgeworfen, den inneren Frieden des Landes zu gefährden.

Der Zeitpunkt scheint paradox. Aber Experten gehen davon aus, dass der 32-jährige Thronfolger klar machen will, dass Wandel im Königreich von ihm allein ausgeht - nicht von Aktivisten. Die Liberalisierungen sollen demnach in erster Linie seinem Machtkalkül und wirtschaftlichen Konzept dienen.

Fahrdienste rekrutieren bereits Frauen fürs Steuer

Mit der gesellschaftlichen - wenn auch nicht politischen - Öffnung ergeben sich für Frauen auch neue Arbeitsfelder, die für sie bisher tabu waren. So warben die Fahrdienste Uber und Careem unlängst damit, auch Frauen rekrutieren zu wollen.

Nauf al-Attibi hat es als Ingenieurin sogar geschafft, in eine klassische saudische Männerdomäne vorzudringen. Von ihrem persönlichen Fahrer habe sie sich schon verabschiedet, sagt sie, während sie in einem Autohaus in Riad steht und überlegt, welchen Wagen sie künftig lenken will. "Ich warte sehnsüchtig auf den Tag, an dem Frauen fahren dürfen."

Doch al-Attibi hat - wie viele andere Frauen in Saudi-Arabien - auch etwas Sorge vor dem Tag Ende Juni. Sie befürchtet, auf der Straße von Männern belästigt zu werden. Schon seit Monaten kursieren Witze und Schmähungen über Frauen am Steuer in sozialen Medien. König Salman hatte angekündigt, sexistische Beleidigungen zu bestrafen. Ein entsprechendes Gesetz ist aber noch nicht verabschiedet worden.

