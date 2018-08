Geschmacklose Twitter-Fehde Donald Trump: Ein Tweet, zwei Beleidigungen

Was die Anfeindungen besonders perfide macht: In dem angesprochenen Interview beim TV-Sender CNN redete James über seine "I Promise School"-Initiative in seiner Heimatstadt Akron, Ohio. Mit ihr wolle er dafür sorgen, dass Kinder aus allen sozialen Schichten die bestmögliche Unterstützung für den weiteren Bildungsweg erhalten. Moderator Lemon konterte demensprechend Trumps Attacke mit den Worten: "Wer ist der wirkliche Dummkopf? Ein Mann, der Kinder in die Klassenzimmer bringt, oder einer, der sie in Käfige steckt?"