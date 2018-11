Geschlagen und eingesperrt Psychofolter für Tochter (17) – wegen der Familienehre

Das Opfer hatte sich in einen afghanischen Mitschüler verliebt. Als ihr Vater, der mit der Familie vor dem Krieg in Syrien nach Deutschland geflohen war, davon erfuhr, begann für die 17-Jährige die Hölle. Ihr Vater hielt sie Ende 2017 ohne Essen und Trinken drei Tage lang in der elterlichen Wohnung in Bogenhausen fest, um jeden Kontakt mit dem Freund zu unterbinden und so die "Familienehre" zu schützen.