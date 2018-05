Der Franzose Corentin Tolisso hinterließ dem Trainer eine Nachricht in seiner Muttersprache: "Merci pour tout, coach. J'ai beaucoup appris à vos cotés." Zu deutsch: "Danke für alles, Trainer. Ich habe an Ihrer Seite viel gelernt."

Sven Ulreich, der in abgelaufenen Saison viel Rückendeckung von Heynckes bekam, schrieb: "Danke für alles, Trainer, vor allem für Ihr Vertrauen. Es war mir eine Ehre, Ihr Spieler zu sein. Alles Gute, Ulle."

Der dritte Torwart, Tom Starke, schrieb: "Danke für Alles, es war mir eine große Ehre!"

Robert Lewandowski zeigte sich in seiner Mitteilung - im Gegensatz zum Verhalten in den vergangenen Wochen - sehr belehrbar. "Dankeschön für alles, was du zu mir gesagt hast."

Manuel Neuer brauchte nur drei Worte, um Danke zu sagen: "Freund, Trainer, Vorbild. Danke Jupp"

Die Trainer: Gerland und Hermann sagen Servus!

Auch Jupp Heynckes' Kollegen auf der Trainerbank wählten emotionale Worte auf der Grußkarte. So schrieb Hermann Gerland: "Es war eine große Freude für mich, mit Dir zusammenzuarbeiten. Bleib gesund."

Sein Co-Trainer Peter Hermann, den der FC Bayern für das Heynckes-Engagement von Fortuna Düsseldorf loseiste, verabschiedete sich auf seine ganz eigene Weise. "Mach et jut, lieber Jupp"

Im DFB-Pokalfinale gegen Eintracht Frankfurt (Samstag ab 20 Uhr im AZ-Liveticker) wird Heynckes sein endgültig letztes Spiel für den FC Bayern bestreiten. Mit einem guten Gefühl kann er sicher gehen.