Gerüchteküche brodelte Hailey Baldwin stellt klar: "Ich bin noch nicht verheiratet"

Kleine Feier in Kanada?

Wie das Promi-Portal "TMZ" berichtete, sollen sich Bieber und Baldwin auf der Behörde in New York lediglich ihre sogenannte Ehe-Zulassung abgeholt haben. Diese sei nach den Rechtsgrundlagen des Staates New York nur 60 Tage gültig. Das würde bedeuten, dass sich das Paar noch in diesem Jahr das Jawort gebe. Laut "TMZ" könnte die Hochzeit Anfang nächster Woche stattfinden - womöglich sogar in Kanada, dem Geburtsland von Bieber. Eine große Party sei dann für 2019 geplant.