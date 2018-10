Gerüchteküche brodelt Trifft Evelyn ihren Ex Domenico im Dschungelcamp 2019 wieder?

Feststehen soll laut "Bild" bereits der Einzug von Sibylle Rauch. Die 58-Jährige ist eine ehemalige Erotikdarstellerin. Als Schauspielerin war sie in einigen Teilen der Kultreihe "Eis am Stiel" zu sehen. Das Dschungelcamp geht Anfang 2019 bereits in die 13. Staffel.