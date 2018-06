Gerüchte von Afrika bis Irland Nach Mini-Honeymoon zurück in London: Wo waren Harry und Meghan?

Womöglich hat es die beiden Royals aber gar nicht so weit weg verschlagen. Das irische Luxus-Hotel Ashford Castle wurde von "The Daily Beast" als Flitterwochen-Location ins Spiel gebracht. Die Ortschaft Cong, die in der Nähe des zu einem exklusiven 5-Sterne-Hotel umfunktionierten Schlosses liegt, wurde durch den Film "Der Sieger" berühmt, der dort gedreht wurde.

Spätestens im Oktober zieht es Meghan und Harry dann auch wieder offiziell ins Ausland: In Sydney finden dann die Invictus Games statt. Im September 2017 hatte das Paar bei den Invictus Games in Toronto den ersten gemeinsamen öffentlichen Auftritt. Schon am morgigen Samstag werden sich die beiden aber wieder der Öffentlichkeit in London präsentieren. Bei der Militärparade Trooping the Colour zeigen sie sich zusammen mit der königlichen Familie. Am 14. Juni reist Herzogin Meghan zudem mit Queen Elizabeth II. (92) im königlichen Zug nach Chester.