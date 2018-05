Gerüchte "kompletter Unfug" Thomas Markle soll Tochter Meghan nie um Geld gebeten haben

Gestellte Saubermann-Fotos, eine urplötzliche Operation am Herzen, die abgesagte Teilnahme an der royalen Hochzeit seiner Tochter Meghan (36, "Suits"), frischgebackene Herzogin von Sussex... Thomas Markle (73) schrieb in den vergangenen Wochen viele Schlagzeilen, die meisten von ihnen negativ. Ein Gerücht will er laut der US-amerikanischen Seite "TMZ" jedoch nicht auf sich sitzen lassen. Die Behauptung, er habe seine nun adelige Tochter mehrmals um Geld angehauen, sei "absoluter Bullshit", zitiert die Seite Herrn Markle.