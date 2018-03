Am Ende entschied sich der Kunde für Sally, Julianna, Pia, Toni und Bruna. Bis auf letztere alle aus Team Michael. Beim Shooting in Hamburg mussten die Fünf sich und die Schuhe bei einer kleinen "Rangelei" in Szene setzen. Besonders aufregend für die Models: Sie werden bald in einem TV-Spot sowie in einer großangelegten Print-Kampagne zu bewundern sein.

Wackelpudding bei der Entscheidung

Am Ende stand natürlich wieder der unangenehmste Part der ganzen Folge an: die Entscheidung, die dieses Mal zu einem sprichwörtlichen Wackelpudding mutierte. Aus Team Thomas wackelten am Ende mit Shari, Abigail, Victoria und Zoe ganze vier Mädchen, aus Team Michael wackelte Anne. Von ihr mussten sich die anderen Kandidatinnen am Ende auch verabschieden. Am Ende hieß es deswegen 9:6 für Team Thomas.

Für drei andere Nachswuchsmodels gab es bei der Entscheidung neben dem heiß begehrten Foto von Heidi Klum noch ein weiteres Highlight. Trixi, Bruna und Sara dürfen in der nächsten Folge einer Einladung nach Paris folgen. Sie sind zu einem Casting des Modemagazins "Elle" eingeladen. Wie sie sich dabei wohl schlagen werden?