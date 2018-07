Bassilaschwili weiter auf dem Vormarsch

Im Kampf um den Halbfinal-Einzug trifft Thiem nun am Freitag auf Nicolás Jarry. Der Chilene kam kampflos weiter, weil sein französischer Gegner Richard Gasquet wegen einer Verletzung nicht antreten konnte. "Er ist in guter Form. Ich muss sehen, dass ich ihn ans Laufen bekomme, dann habe ich gute Chancen", sagte Thiem, der auf seinem Lieblingsbelag Sand wichtige Punkte für den Jahresabschluss bei den ATP World Tour Finals in London sammeln will.