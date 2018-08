Gericht lässt Verfahren zu Harvey Weinstein wird wegen Menschenhandels angeklagt

Dramatische Wendung im Fall Harvey Weinstein (66): Wie unter anderem "Sky News" berichtet, hat ein Gericht in New York eine Klage wegen Menschenhandels gegen den gefallenen Filmmogul zugelassen. Am Montag habe der zuständige Richter diese Entscheidung gefällt. Er gab damit einer Anzeige der britischen Schauspielerin Kadian Noble (31) statt, die bereits im November letzten Jahres die schweren Vorwürfe erhob.