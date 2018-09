In Internet-Foren, in denen echte oder vermeintliche Fehlurteile das zentrale Thema sind, gehört Matthias Frey zu den Opfern einer gnadenlosen Justiz. Warum das so sein soll, ist auf seiner eigenen Internet-Seite nachzulesen, die Freys Vater Rudolf in dessen Namen betreibt. Das Ergebnis seiner äußerst detaillierten Schilderungen auf der Seite: Er sei Opfer einer Verschwörung geworden.