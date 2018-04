Gerade kam Baby Nummer vier zur Welt Elena Uhlig und Fritz Karl: Darum wollen sie nicht heiraten

Hat die Vierfach-Mama ein Traumurlaubsziel, das allen in ihrer Familie gerecht wird? "Wahrscheinlich der Campingplatz (lacht). Einerseits tendiere ich immer gerne zum Hotel mit all seinen Annehmlichkeiten. Auf der anderen Seite braucht man natürlich auch Platz - sonst wird man ja verrückt. Zudem mache ich gerne Urlaub am Meer, Herr Karl dagegen plädiert sehr für Ski-Urlaub im Winter. Ich bin kein wirklicher Skifahrer, ganz zu schweigen von den Klamotten, die da benötigt werden. Da hatte ich mein Sportprogramm schon, wenn ich das erste Kind angezogen habe. Im Moment ist das also noch nicht entschieden. Meistens steigen wir aber einfach in den Multivan, fahren los und übernachten dann irgendwo. Vom klassischen Sommerurlaub auf Mallorca träumen wir. (lacht)"

Nicht nur in ihrem neuen Buch hat es Uhlig mit Fans zu tun, die sie und Fritz Karl erkennen und ansprechen. Eigentlich habe sie kein Problem damit, wenn sie im Urlaub erkannt werden, sagt die 42-Jährige, "ganz im Gegenteil: Ich mag es, mit Menschen in Kontakt zu kommen und finde es interessant zu hören, woher die Menschen mich kennen und was sie mögen oder nicht gut finden. Allerdings gibt es Situationen, in denen es nicht so angenehm ist, wenn man erkannt wird. Wir sind keine Vorzeigefamilie, ich bin wie jede andere Mutter, der mal die Nerven durchgehen, wenn die Kinder im Restaurant quengeln. Wenn ich dann angesprochen werde, ist es schwierig für mich, denn dann bekomme ich das Gefühl, dass ich perfekt sein muss".