Der Diplomatenstatus des Iraners wird aberkannt

Der 46 Jahre alte Iraner ging der Polizei im Rahmen einer Fahndungs-Kontrolle ins Netz. Weil gegen ihn ein europäischer Haftbefehl vorlag, wurden er und die drei weiteren Insassen des Wagens am Sonntagabend vorläufig in Gewahrsam genommen. Österreich will dem Mann außerdem seinen Diplomatenstatus aberkennen, wie das Außenamt am Dienstag der österreichischen Nachrichtenagentur APA in Wien mitteilte.