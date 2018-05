Genuss mit Geschichte Auf geht’s ins Wirtshaus! Die schönsten Lokale im Umland

Sechs davon stellen wir Ihnen hier kurz vor. Im Buch "Genuss mit Geschichte – Einkehr in Denkmälern, Gasthäuser in Oberbayern" (19,90 Euro) finden sich Klassiker wie der Augustiner oder der Fraunhofer in München, aber auch Geheimtipps, deren Geschichte, Namensgebung, Architektur und Raumgestaltung besprochen wird. Einkehren in Denkmälern – das geht noch sehr gut.