München - Die Begründung ist kurz und trocken: Die Hilfen der Stadt München seien "geeignet" und "ausreichend", um einsame Menschen in der Stadt zu erreichen. Weshalb es nicht nötig sei, eine Fachstelle gegen Einsamkeit zu gründen. So jedenfalls sieht es das Sozialreferat – und bügelt damit eine Idee ab, die CSU-Stadträtin Anja Burkhardt vor knapp einem Jahr hatte. Am Dienstag will SPD-Sozialreferentin Dorothee Schiwy (SPD) den CSU-Antrag im Sozialausschuss ablehnen.