Genial daneben, Der Ranger,... TV-Tipps am Freitag

20:15 Uhr, Sat.1, Genial daneben - Die Weihnachtsshow, Quiz

Während die Kinder ihren Geschenken an Heilig Abend entgegenfiebern, verteilt Gastgeber Hugo Egon Balder in der zweiten Weihnachtsshow von "Genial daneben" ein witziges Geschenk an die Zuschauer. Beim Weihnachtsfest beantworten Hella von Sinnen, Wigald Boning, Carolin Kebekus, Lisa Feller, Kaya Yanar, Chris Tall, Mike Krüger, Michael Mittermeier, Max Giermann, Michael Kessler und Martin Rütter die Fragen der Zuschauer.