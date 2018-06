2009er-Generation hat beste Phase hinter sich

Doch die 2009er-Generation, das zeigte das krachende WM-Aus in Russland, hat ihre beste Phase hinter sich. Neue Helden müssen her – damit die DFB-Elf bei der EM 2020 und spätestens bei der WM 2022 wieder um den Titel mitspielen kann. "Deutschland hat genug Spieler in der Hinterhand, die weiterhelfen können", schreibt Lothar Matthäus in seiner Bild-Kolumne. Die jungen Wilden vom Confed Cup, die U21-Europameister von 2017 – das sei "ein guter Unterbau", so Matthäus: "Mit Blick auf die EM 2020 und die WM 2022 macht das Hoffnung." Stimmt! Joachim Löw hatte schon vor WM-Start betont, wie stark er die deutschen Jungstars einschätzt. "In vier Jahren sind Spieler wie Kimmich, Werner, Sane, Süle, Brandt und Goretzka auf dem Zenit ihres Könnens", sagte der Bundestrainer. Ob Löw noch selbst dabei helfen wird? Weiter unklar. Sicher ist: Es ist ausreichend Talent vorhanden im deutschen Fußball . Die AZ erklärt die Generation Hoffnung.