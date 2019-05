Die Eigentümerfamilie des Areals verspricht, dass mit dem Abriss nicht alles vorbei sein wird: "Familie Ballauf arbeitet an einem Konzept, wie man das Thema Kunst in die späteren Wohnhäuser integrieren kann. Angestrebt wird auch, während der Bauphase weiterhin Kunstwerke der Künstler von Z Common Ground am Standort zu verorten", heißt es in einer Mail an die AZ.