Gemeinsame Sache Mega-Kampagne gegen die Bedrohung der Alpen

Schneesicherheit in Deutschland nimmt ab

"Alles, was oben ausgebaut wird, zieht unten im Tal eine Infrastruktur nach sich", so Erlacher. So etwas sei in Zeiten des Klimawandels alles andere als nachhaltig – und in Bayern bereits zu sehen: Hier setzt die Wintersportbranche immer mehr auf Schneekanonen, um den Gästen Schneesicherheit zu bieten. Mit den "Schneeerzeugern" kaufe man sich "betriebswirtschaftliche Sicherheit", weil die Gäste Schneemangel im Winterurlaub nicht mehr einfach so hinnähmen, hatte erst vergangene Woche Peter Schöttl, Vorstand des Verbands Deutscher Seilbahnen und Schlepplifte (VDS), geschildert.

In dem Maß, in dem die Schneesicherheit in Deutschland abnimmt, nimmt der Druck auf die schneereicheren Gebiete Österreichs und auch auf Südtirol weiter zu – hier sorgen Skierschließungsprogramme wie eines zwischen Langtaufers und dem Kaunertal oder zwischen Sexten und Silian für Diskussionen. Doch auch im Sommer ist Südtirol so beliebt, dass Hotspots wie etwa der Pragser Wildsee oder das Kirchlein im Vilnösser Ranui im vergangenen Sommer geradezu "überrannt" wurden, sagt DAV-Sprecher Thomas Bucher.

Ökologischen Fußabdruck muss reduziert werden

Um die einzigartige Vielzahl und Vielfalt an Pflanzen und Tieren in den Alpen zu erhalten, gehe es nun darum, den ökologischen Fußabdruck zu reduzieren, so Steffen Reich, DAV-Ressortleiter Naturschutz.

Durch die groß angelegte Kampagne sollen auch Menschen über die insgesamt mehr als 1,8 Millionen Alpenvereinsmitglieder hinaus erreicht werden. Teil der Aktion sind die Internetseite unsere-alpen.org, eine Kampagnenzeitung sowie Postings in Sozialen Medien, Hashtag: #unserealpen.

