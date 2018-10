Gemeinsam mit Surfer-Gruppe Harry und Meghan: Kunterbuntes Zeichen für mentale Gesundheit

In Australien geben sich Prinz Harry (34) und seine Ehefrau Meghan (37) herrlich nahbar. Das hat das royale Paar auch am vierten Tag der gemeinsamen Reise wieder bewiesen. Beim Besuch des berühmten Bondi Beach von Sydney liefen die beiden nicht nur barfuß durch den Sand, sondern nahmen auch an einem sogenannten "Anti-Bad-Vibes-Circle" teil, um gemeinsam mit einer Gruppe von Surfern ein Zeichen für mentale Gesundheit zu setzen.