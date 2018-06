Gemeinsam mit Regisseur Marc Forster Will Smith erwirbt Münchner Medienunternehmen

Überraschende Neuigkeiten von Will Smith (49, "I am Legend"): Gemeinsam mit dem deutsch-schweizerischen Regisseur Marc Forster (48, "World War Z") hat der Hollywood-Star das Medienunternehmen Telepool erworben. Dies teilte die Firma mit Sitz in München selbst in einer Pressemitteilung mit. "Marc und ich haben uns die Telepool genau angeschaut und ein Unternehmen entdeckt, das einen ausgezeichneten Ruf genießt und eine Menge Potential aufweist", wird Smith zitiert.