Gemeinsam mit Kirstie Alley Stormy Daniels zieht ins britische "Big Brother"-Haus

Auch Kirstie Alley dürfte einiges zu erzählen haben. Von 1987 bis 1993 spielte sie in der Serie "Cheers" mit und gewann für ihre Rolle der Rebecca Howe einen Emmy und einen Golden Globe. Dann musste Alley einige Schicksalsschläge verkraften: So verlor sie ihre Mutter bei einem Autounfall als sie 40 Jahre alt war. Dann nahm die heute 67-Jährige aus Liebeskummer extrem zu, was sie auch in der Sitcom "Fat Actress" thematisierte. Zudem ist Alley überzeugtes Scientology-Mitglied, das die umstrittene Kirche schon mit mehreren Millionen Dollar unterstützt haben soll.