Gemeinsam in Los Angeles Miley Cyrus: Geht da doch mehr mit Kaitlynn Carter?

Miley Cyrus (26, "Nothing Breaks Like A Heart") ist wieder zurück zu Hause - und der Urlaubsflirt mit Kaitlynn Carter (30) scheint noch nicht vorbei zu sein. Die beiden wurden kurz nach ihrem Italien-Trip nun zusammen in Los Angeles bei einer Spritztour gesichtet. Diesmal sahen die Freundinnen allerdings nicht so unbeschwert aus wie noch im Urlaub: Auf den neuen Paparazzi-Bildern, die "People" vorliegen, blicken sie eher schlecht gelaunt und schwer genervt aus dem Auto.