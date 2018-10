Gemeinsam in der Stadt der Liebe Justin Theroux mit Laura Harrier in Paris gesichtet

Zusammen sind die beiden am Montag durch die Straßen von Paris gezogen, wie das US-Magazin "People" berichtet. Und es war nicht ihr erstes Date: Bereits im Mai haben sich Theroux und Harrier gemeinsam auf einer Yacht vergnügt. Beide sind zudem Markenbotschafter für Louis Vuitton - also gleich in zweierlei Hinsicht Kollegen.