Gemeinsam gegen Corona "Akte X"-Spendenaktion vereint Mulder, Scully und den Rest des Casts

Der versammelte "Akte X"-Cast und einige der Köpfe hinter der Kamera haben eine Spendenaktion gegen Corona gestartet, die beinahe so mysteriös wie die Erfolgsserie selbst daherkommt. Bei der Reunion für den guten Zweck handelt es sich um eine unheimliche Begegnung der musikalischen Art, die auf YouTube unter dem Titel "Song In The Key of X - The X-Files" zu bestaunen ist.