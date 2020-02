Seine nächsten Zähler für Bayern könnte er am Montagabend (20.30 Uhr) in Göttingen einsammeln. Das nächste Ligaspiel steht dann erst wieder am 1. März an. "Wir sehen natürlich dem Break entgegen, in dieser Pause können wir regenerieren, speziell die angeschlagenen Spieler, und endlich mal trainieren", sagte Kostic, "doch vorher müssen wir noch einmal alle Energie-Reserven anzapfen und alles geben."