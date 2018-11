Geldtransporter-Fahrer Rijad K. Beute vergraben: Millionen-Dieb will Polizei zum Versteck führen

München - Der Geldtransporter-Fahrer Rijad K., der wegen des Diebstahls von 1,1 Millionen Euro derzeit vor Gericht steht (AZ berichtete) will die Polizei zu dem Versteck der Beute nahe der serbischen Grenze führen. In einer Einlassung erklärte der 27-Jährige, dass er das Geld in einem Wald in Ungarn vergraben habe.