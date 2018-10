Germering - Nach der spektakulären Festnahme eines Mannes, der in Germering nachts den Geldautomaten der Sparda Bank in die Luft jagen wollte, wurden neue Details bekannt: Wie die AZ erfuhr, haben die Beamten des Spezialeinsatzkommandos (SEK) fast 30 Schüsse abgegeben. Wie berichtet, wurde ein mutmaßlicher Automatenknacker (27) in die Schulter getroffen, als er mit seinem Fluchtauto (Audi RS5/450 PS) die Polizeiautos rammte und einen Beamten anfuhr. Der Mann soll zur „Audi-Bande“ gehören, die mehrere 100 Geldautomaten in Deutschland gesprengt hat.