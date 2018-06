Vor Gericht machen alle vier detaillierte Aussagen zu dem Geschehen am 23. Oktober. Peter K. erzählt, dass er die beiden anderen mit Masken ausstattete. Er selber habe dann auf der Straße aufgepasst, dass keine Kunden in der Nähe waren. Als er das Signal gab, ging einer der beiden mit gezücktem Messer und maskiert in die Bäckerei. Der zweite maskierte Räuber (19) postierte sich am Eingang. Paul F. (17) schrie die Verkäuferin an, sie solle die Kasse öffnen. Was diese auch tat.