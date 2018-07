Gelbes Statement-Kleid Herzogin Meghan geht Givenchy fremd

Zuletzt vermissten Royal-Fans zärtliche Gesten zwischen Prinz Harry (33) und Herzogin Meghan (36) in der Öffentlichkeit. Beim Empfang der Commonwealth Youth Challenge in London wurden die Frischvermählten nun wieder händchenhaltend abgelichtet. Die Herzogin von Sussex überraschte zudem mit ihrem gelben Style-Statement: So farbenfroh sieht man sie selten! Außerdem stammte ihr Kleid dieses Mal nicht von Givenchy.