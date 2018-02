Geiselnahme und Vergewaltigung Dem Maskenmann wird erneut der Prozess gemacht

Um den Mann zu besänftigen, soll die junge Frau so getan haben, als ob sie mit dem Mann eine Beziehung eingehen wolle. In der Folge soll der Angeklagte die Frau vergewaltigt haben. Nach mehr als einer Woche in Salzburg kehrte die Frau mit dem Mann wieder nach Deutschland zurück. In der Nähe von München ließ der Angeklagte sein Opfer frei. Der Mann bestreitet die Vorwürfe.