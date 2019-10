TSV 1860: Mölders will Spielertrainer werden

Vollkommen verabschieden will sich Mölders aber noch nicht vom Fußball. "Ich werde irgendwo im Umkreis in der Regionalliga Bayern als Spielertrainer arbeiten. Es gibt schon zwei, drei lose Kontakte zu Vereinen. Im Winter werde ich beginnen, die notwendigen Gespräche zu führen", sagt der 34-Jährige. Schon in der Vergangenheit war Mölders als A-Jugendtrainer des SV Mering verantwortlich.