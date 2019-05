...seine Zukunft als Fußballprofi: "Es muss alles stimmen. Ich habe noch sehr viel Spaß am Fußball und weiß, dass ich, wenn der Körper normal funktioniert, noch richtig fit bin. Eigentlich will ich noch gerne spielen. Aber – das ist wichtig: Noch einmal fünf Monate mit einer Verletzung oder mehrere kleinere Blessuren will ich nicht. Ich kann noch vier, fünf Jahre spielen. Aber da ist eben die andere Seite mit den Verletzungen. Es gibt so viele Optionen, Europa, außerhalb von Europa. Vielleicht die USA. China eher nicht."