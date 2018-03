Geheimpläne enthüllt Ed Sheeran: Diesen romantischen Plan hat er für seine Hochzeit

Ende Januar verkündete Ed Sheeran (27, "Divide") eher unromantisch via Instagram, dass er sich mit seiner Jugendliebe Cherry Seaborn (25) verlobt habe. Umso romantischer soll dafür die Trauung vonstattengehen. Denn wie die Daily Mail berichtet, plane der Sänger auf seinem Grundstück in Suffolk eine kleine Kapelle zu bauen, in der sich das Paar das Ja-Wort geben könne. Aktuell soll der Hit-Sänger auf die Baugenehmigung warten.Bestellen Sie hier Ed Sheerans Hit-Single "Shape of You"