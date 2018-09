Geheimnis gelüftet? "GoT"-Star Peter Dinklage verrät: Tyrion steht auf Daenerys!

In der Erfolgsserie "Game of Thrones" gibt es nicht nur Intrigen und Gewalt - auch die Liebe ist immer wieder ein Thema. Seit geraumer Zeit spekulieren Fans, dass einer der Hauptcharaktere in einen anderen verliebt sein könnte. Tyrion Lennister, gespielt von Peter Dinklage (49, "Pixels"), soll angeblich sein Herz an die von Emilia Clarke (31, "Ein ganzes halbes Jahr") verkörperte Daenerys Targaryen verloren haben. In einem Interview verrät Dinklage nun, dass er das genauso sieht.