Geheimer Hinweis? Maisie Williams hat am Bad-Girl-Image Gefallen gefunden

2019 wird die achte und somit letzte Staffel der Erfolgsserie "Game of Thrones" ausgestrahlt. Schauspielerin Maisie Williams (21, "Doctor Who") war von Anfang an dabei. Schöne Momente hatte sie während den Dreharbeiten also viele. Doch ihr persönliches Highlight folgte erst am Schluss: die Verwandlung von Arya Stark in ein echtes Bad Girl.