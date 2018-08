Geheime Hochzeit in Gifhorn Tom Beck und Chryssanthi Kavazi haben geheiratet

Die beiden Schauspieler Tom Beck (40, "Männertag") und Chryssanthi Kavazi (29, "Gute Zeiten, schlechte Zeiten.") haben am vergangenen Samstag heimlich geheiratet. Das berichtet der Privatsender RTL auf seiner Webseite und veröffentlicht dazu sogar ein Foto des Brautpaares. Demnach haben sich die beiden in einer griechisch-orthodoxen Kirche im niedersächsischen Gifhorn das Jawort gegeben. Anschließend gingen sie mit ihren Hochzeitsgästen in das griechische Restaurant der Eltern von Kavazi.