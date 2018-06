"Geheimakte Otto Waalkes" ZDF zeigt zum 70. Geburtstag von Otto "Dokumentation" über Komiker

Otto Waalkes (69, "Der Ostfriesische Götterbote") zählt in Deutschland zu den beliebtesten Komikern des Landes. Wenn der Ostfriese am 22. Juli 70 Jahre alt wird, strahlt das ZDF am selben Tag um 22 Uhr ihm zu Ehren die nicht ganz erstgemeinte Dokumentation "Geheimakte Otto Waalkes - Harry Hirsch auf Spurensuche" aus. Wie der Titel schon vermuten lässt, wird Otto in seiner Rolle als gewiefter Ermittler Harry Hirsch auf die Pirsch gehen, um einigen Fragen rund um den Blödel-Barden auf den Grund zu gehen.