München im Finale EHC mit Demontage gegen Mannheim: Der Adler ist gerupft

„Es ist anders als in den bisherigen Spielen“, stellte Eder dann auch etwas überrascht in der zweiten Drittelpause fest. Der EHC konnte spielen, wie er wollte und erlaubte sich im letzten Drittel, den Fuß vom Gas zu nehmen. Den Adlern dürfte das an diesem Abend nur recht gewesen sein. Es blieb beim 5:0. Spielen die Münchner so auch in der Finalserie, dann dürfte der dritte Titel in Folge nicht nur ein Traum bleiben.