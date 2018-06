Gegenseitiger Liebesbeweis "Bachelor in Paradise": Philipp Stehlers Liebe geht im Netz weiter

"Bei keiner Entscheidung war ich mir je so sicher wie bei dieser"

Seine angesprochene Herzensdame fand sogar noch wesentlich mehr Worte auf ihrem Instagram-Profil. Dort schrieb sie unter anderem: "Hätte ich nicht mit ihm das Paradies verlassen, hätte ich es mit keinem anderen Mann. Jetzt habe ich endlich den starken Mann an meiner Seite, den ich mir immer erhofft habe, der mich jeden Tag zum Lachen bringt und bei dem ich einfach ich sein kann. Bei keiner Entscheidung war ich mir je so sicher wie bei dieser. Ich weiß, dass klingt total verliebt? aber was soll ich sagen..ich bin es auch." Sie freue sich zudem sehr "auf eine gemeinsame Zukunft mit ihm!"