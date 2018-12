Die Mobilfunkbetreiber mieten anschließend die Standorte und installieren dort ihre LTE-Sendeanlagen. Dies teilte das Wirtschaftsministerium am Montag in München mit. "Wir erwarten uns eine deutliche Verbesserung der Mobilfunkversorgung in Bayern. Die 'weißen Flecken', in denen überhaupt kein mobiles Telefonieren möglich ist, müssen verschwinden", sagte Minister Hubert Aiwanger (Freie Wähler). Er rechnet bis 2020 mit wesentlichen Verbesserungen.